Пентагон: Наступление россиян на Харьковскую область не было чем-то неожиданным

Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

Наступление российских оккупационных сил на Харьковскую область не было неожиданным как для Украины, так и для США. Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

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"Россия начала наступление в Харьковской области. Это не было чем-то неожиданным, это то, чего ожидали и украинцы. Мы знаем, что россияне усилили некоторые из тех пограничных обстрелов. И, скорее всего, в ближайшие недели они увеличат их количество", – сказала она.

Именно поэтому американские союзники делают все для того, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для борьбы с оккупантом, добавила Сингх.

Представитель Минобороны США признала, что из-за задержек с помощью Украине российские военные получили "досадные преимущества" на поле боя.

"Они [украинцы] пострадали от этого. И мы видели, как они потеряли часть территории в пользу россиян. Но, безусловно, мы верим, что они добьются успеха", – заявила она.

20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины одобрил Сенат США. Впоследствии его подписал американский президент.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. Уже 10 мая США сообщили о пакете помощи на $400 млн.

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