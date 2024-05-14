Блинкен прибыл с визитом в Киев на фоне нового наступления россиян

Энтони Блинкен (Фото: Х)

Госсекретарь США Энтони Блинкен утром 14 мая прибыл с визитом в Киев, чтобы уверить украинцев в дальнейшей американской поддержке. Об этом сообщают Reuters и Associated Press.

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Издание напоминает, что это первый визит Блинкена в украинскую столицу с тех пор, как американский Конгресс одобрил долгожданный пакет военной помощи Украине на сумму $61 млрд.

Блинкен надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, очевидно, находящимся в очень сложном положении", – сказал американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, путешествующими с госсекретарем.

Он добавил, что одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля артиллерия, ракеты большой дальности, известные как ПТРК и системы ПВО, уже поступают в Вооруженные силы Украины.

По данным Госдепа, Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить ситуацию на поле боя, влияние новой помощи от США, долгосрочную безопасность и другие обязательства.

ДОПОЛНЕНО в 06:54. Блинкен подтвердил информацию о своем визите, опубликовав сообщение в X (Twitter).

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", – написал он.

20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины одобрил Сенат США. Впоследствии его подписал американский президент.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. Уже 10 мая США сообщили о пакете помощи на $400 млн.

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