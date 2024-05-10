Пакет от США на $400 млн. Пентагон опубликовал полный список оружия для ВСУ
В рамках нового пакета военной помощи от США на $400 млн Украина получит ракеты для систем Patriot и HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.
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В новый пакет военной помощи вошли:
→ дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot;
→ дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
→ зенитные ракеты Stinger;
→ оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
→ дополнительные артиллерийские ракетные системы высокой мобильности HIMARS и боеприпасы к ним;
→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
→ боевые машины пехоты Bradley;
→ бронетранспортеры M113;
→ противоминностойкие средства защиты от засад (MRAP);
→ прицепы для перевозки тяжелой техники;
→ ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой TOW;
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ высокоточные авиационные боеприпасы;
→ высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;
→ стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
→ взрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;
→ патрульные катера;
→ химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
→ запчасти, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- 24 апреля закон о помощи для Украины одобрил Сенат США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.
- В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.
- 26 апреля Пентагон сообщил, что в рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от США на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления ПВО, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.
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