Пакет от США на $400 млн. Пентагон опубликовал полный список оружия для ВСУ

В пакете – высокоточные авиационные боеприпасы, снаряды для HIMARS, Patriot, NASAMS и другое оружие и техника

Комплекс Patriot (Фото: НАТО)

В рамках нового пакета военной помощи от США на $400 млн Украина получит ракеты для систем Patriot и HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

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В новый пакет военной помощи вошли:



→ дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot;

→ дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

→ зенитные ракеты Stinger;

→ оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

→ дополнительные артиллерийские ракетные системы высокой мобильности HIMARS и боеприпасы к ним;

→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

→ боевые машины пехоты Bradley;

→ бронетранспортеры M113;

→ противоминностойкие средства защиты от засад (MRAP);

→ прицепы для перевозки тяжелой техники;

→ ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой TOW;

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ высокоточные авиационные боеприпасы;

→ высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;

→ стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

→ взрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;

→ патрульные катера;

→ химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

→ запчасти, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины одобрил Сенат США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

26 апреля Пентагон сообщил, что в рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от США на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления ПВО, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.

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