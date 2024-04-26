Пентагон показал список оружия, которое войдет в крупнейший пакет для ВСУ на $6 млрд

В Пентагоне отметили, что новый пакет помощи нацелен удовлетворить немедленные и долгосрочные потребности Украины в войне

Комплекс NASAMS (Фото: Raytheon)

В рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и другое вооружение. Об этом идет речь на сайте Министерства обороны США.

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В новый пакет военной помощи вошли:

→ дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS;

→ высокоточные авиационные боеприпасы;

→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 152 мм;

→ беспилотники Switchblade и Puma (UAS);

→ оборудование и системы противодействия беспилотникам;

→ многофункциональные и контрбатарейные радары;

→ боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;

→ стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему; → тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники;

→ средства для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;

→ оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины.