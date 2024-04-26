Пентагон показал список оружия, которое войдет в крупнейший пакет для ВСУ на $6 млрд
В рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и другое вооружение. Об этом идет речь на сайте Министерства обороны США.
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В новый пакет военной помощи вошли:
→ дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS;
→ высокоточные авиационные боеприпасы;
→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 152 мм;
→ беспилотники Switchblade и Puma (UAS);
→ оборудование и системы противодействия беспилотникам;
→ многофункциональные и контрбатарейные радары;
→ боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;
→ стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему;
→ тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники;
→ средства для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;
→ оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины.
Накануне Politico писало о подготовке этого пакета военной помощи, отмечая, что оружие, скорее всего, не прибудет в Украину в ближайшие несколько лет, так как это не помощь из имеющихся запасов. Речь идет о выделении средств на долгосрочную поддержку в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.
- 24 апреля закон о помощи для Украины одобрил Сенат США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.
- В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.
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