Пентагон показав список зброї, яка увійде в найбільший пакет для ЗСУ на $6 млрд
Комплекс NASAMS (Фото: Raytheon)

У рамках оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники та інше озброєння. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США. 

До нового пакету військової допомоги увійшли:
→ додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS;
→ високоточні авіаційні боєприпаси;
→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 152 мм;
→ безпілотники Switchblade і Puma (UAS);
→ обладнання та системи протидії безпілотникам;
→ багатофункціональні та контрбатарейні радари;
→ боєприпаси для реактивних систем із лазерним наведенням;
→ стрілецька зброя й додаткові боєприпаси до неї; 
→ тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння та техніки;
→ засоби для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
→ обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України. 
 
Напередодні Politico писало про підготовку цього пакета військової допомоги, зазначаючи, що зброя, найімовірніше, не прибуде в Україну протягом найближчих кількох років, адже це не є допомогою з наявних запасів. Йдеться про виділення коштів на довгострокову підтримку в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
  • 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
  • 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден. 
  • Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

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