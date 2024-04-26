Пентагон показав список зброї, яка увійде в найбільший пакет для ЗСУ на $6 млрд

У Пентагоні зазначили, що новий пакет допомоги націлений задовольнити негайні та довгострокові потреби України у війні

Комплекс NASAMS (Фото: Raytheon)

У рамках оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники та інше озброєння. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

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До нового пакету військової допомоги увійшли:

→ додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS;

→ високоточні авіаційні боєприпаси;

→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 152 мм;

→ безпілотники Switchblade і Puma (UAS);

→ обладнання та системи протидії безпілотникам;

→ багатофункціональні та контрбатарейні радари;

→ боєприпаси для реактивних систем із лазерним наведенням;

→ стрілецька зброя й додаткові боєприпаси до неї; → тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння та техніки;

→ засоби для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;

→ обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України.