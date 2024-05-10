Пакет від США на $400 млн. Пентагон опублікував повний список зброї для ЗСУ

У пакеті – високоточні авіаційні боєприпаси, снаряди для HIMARS, Patriot, NASAMS та інша зброя і техніка

Комплекс Patriot (Фото: НАТО)

У рамках нового пакета військової допомоги від США на $400 млн Україна отримає ракети для систем Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

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До нового пакету військової допомоги увійшли:



→ додаткові боєприпаси для комплексів Patriot;

→ додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

→ зенітні ракети Stinger;

→ обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

→ додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси до них;

→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

→ бойові машини піхоти Bradley;

→ бронетранспортери M113;

→ протимінностійкі засоби захисту від засідок (MRAP);

→ причепи для перевезення важкої техніки;

→ ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ високоточні авіаційні боєприпаси;

→ високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

→ стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

→ підривні боєприпаси та обладнання для подолання перешкод;

→ патрульні катери;

→ хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

→ запчастини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

26 квітня Пентагон повідомив, що в межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від США на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення ППО, артилерію, безпілотники й інше озброєння.

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