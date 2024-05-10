Пакет від США на $400 млн. Пентагон опублікував повний список зброї для ЗСУ
У рамках нового пакета військової допомоги від США на $400 млн Україна отримає ракети для систем Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.
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До нового пакету військової допомоги увійшли:
→ додаткові боєприпаси для комплексів Patriot;
→ додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
→ зенітні ракети Stinger;
→ обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
→ додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси до них;
→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
→ бойові машини піхоти Bradley;
→ бронетранспортери M113;
→ протимінностійкі засоби захисту від засідок (MRAP);
→ причепи для перевезення важкої техніки;
→ ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ високоточні авіаційні боєприпаси;
→ високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;
→ стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
→ підривні боєприпаси та обладнання для подолання перешкод;
→ патрульні катери;
→ хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
→ запчастини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.
- Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.
- 26 квітня Пентагон повідомив, що в межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від США на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення ППО, артилерію, безпілотники й інше озброєння.
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