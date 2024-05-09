Німеччина купить для України три HIMARS у США – міністр оборони
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країна закупить у США три ракетні системи HIMARS для України. Слова політика передає німецьке ЗМІ t-online.
Три системи мають надійти від Збройних сил Сполучених штатів та будуть доставлені в Україну, пише ЗМІ.
Пісторіус зробив відповідну заяву під час візиту до США.
М142 HIMARS – це американська багатофункціональна ракетна система, котра здатна бити залпом із шести ракет або однією оперативно-тактичною ракетою.
Спочатку у 2022 році Україні постачили HIMARS та снаряди GMLRS, які летять на 70 км, що вдвічі більше за діапазон дії 155-мм гаубиці М777. У 2023 та 2024 роках США надали Україні ракети великої дальності ATACMS (дальність становить до 300 км). Водночас Україна пообіцяла не бити за допомогою HIMARS углиб Росії.
- 24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Офіційно не повідомлялось, що в пакеті є ATACMS, але напередодні CNN писало, що ці ракети там будуть, а Зеленський казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.
- Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що у лютому Байден наказав надати Україні "значну кількість" ракет ATACMS. Вони увійшли в пакет допомоги, схвалений 12 березня.
- За даними Reuters, ракети були вперше використані вранці 17 квітня та запущені по російському аеродрому в Криму. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна також використала ATACMS в ніч проти 24 квітня.
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