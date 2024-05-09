Німеччина купить для України три HIMARS у США – міністр оборони

Повідомив під час візиту до Сполучених Штатів

Himars (Фото: EPA)

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країна закупить у США три ракетні системи HIMARS для України. Слова політика передає німецьке ЗМІ t-online.

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Три системи мають надійти від Збройних сил Сполучених штатів та будуть доставлені в Україну, пише ЗМІ.

Пісторіус зробив відповідну заяву під час візиту до США.

М142 HIMARS – це американська багатофункціональна ракетна система, котра здатна бити залпом із шести ракет або однією оперативно-тактичною ракетою.

Спочатку у 2022 році Україні постачили HIMARS та снаряди GMLRS, які летять на 70 км, що вдвічі більше за діапазон дії 155-мм гаубиці М777. У 2023 та 2024 роках США надали Україні ракети великої дальності ATACMS (дальність становить до 300 км). Водночас Україна пообіцяла не бити за допомогою HIMARS углиб Росії.

24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Офіційно не повідомлялось, що в пакеті є ATACMS, але напередодні CNN писало, що ці ракети там будуть, а Зеленський казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що у лютому Байден наказав надати Україні "значну кількість" ракет ATACMS. Вони увійшли в пакет допомоги, схвалений 12 березня.

За даними Reuters, ракети були вперше використані вранці 17 квітня та запущені по російському аеродрому в Криму. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна також використала ATACMS в ніч проти 24 квітня.

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