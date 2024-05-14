Блінкен прибув з візитом до Києва на тлі нового наступу росіян

Держсекретар США сподівається "послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі"

Ентоні Блінкен (Фото: Х)

Держсекретар США Ентоні Блінкен вранці 14 травня прибув з візитом до Києва, щоб запевнити українців у подальшій американській підтримці. Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

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Видання нагадує, що це перший візит Блінкена до української столиці відтоді, як американський Конгрес схвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

Блінкен сподівається "послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі", – сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, що подорожують із держсекретарем.

Він додав, що схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня артилерія, ракети великої дальності, відомі як ПТРК, і системи ППО, вже надходять до Збройних Сил України.

За даними Держдепу, Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями, щоб обговорити ситуацію на полі бою, вплив на це нової допомоги від США, довгострокову безпеку й інші зобов’язання.

ДОПОВНЕНО о 06:54. Блінкен підтвердив інформацію про свій візит, опублікувавши допис у X (Twitter).

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", – написав він.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський президент.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. Уже 10 травня США повідомили про пакет допомоги на $400 млн.

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