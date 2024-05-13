США надасть Україні пакет допомоги "найближчими днями" – радник Байдена

Допомога надійде з фонду адміністрації президента США та наявних запасів Пентагону

Джейк Салліван (Фото: Shawm Thew / EPA)

У "найближчі дні" Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Він анонсував, що "найближчими днями" буде оголошено про новий пакет допомоги Україні за програмою PDA (presidential drawdown authority).

Згідно з програмою, допомога надійде з фонду адміністрації президента США та наявних запасів Пентагону.

За словами Саллівана, Сполучені Штати намагаються пришвидшити темпи постачань, визнаючи, що затримка з допомогою поставила Україну "в яму" – і США намагаються допомогти країні з неї вибратися "якомога швидше".

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20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський президент Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. Уже 10 травня США повідомили про пакет допомоги на $400 млн.

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