США надасть Україні пакет допомоги "найближчими днями" – радник Байдена
У "найближчі дні" Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Він анонсував, що "найближчими днями" буде оголошено про новий пакет допомоги Україні за програмою PDA (presidential drawdown authority).
Згідно з програмою, допомога надійде з фонду адміністрації президента США та наявних запасів Пентагону.
За словами Саллівана, Сполучені Штати намагаються пришвидшити темпи постачань, визнаючи, що затримка з допомогою поставила Україну "в яму" – і США намагаються допомогти країні з неї вибратися "якомога швидше".
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- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський президент Джо Байден.
- Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. Уже 10 травня США повідомили про пакет допомоги на $400 млн.
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