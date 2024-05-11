Білий дім: Частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на фронті

Джон Кірбі зазначив, що швидкого постачання в Україну вдалося досягти завдяки розміщенню озброєння на складах в Європі

Джон Кірбі (Фото: EPA)

США забезпечили передачу на позиції українських військових частину озброєнь із попереднього оборонного пакета допомоги, який було оголошено одразу після ухвалення відповідного закону. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ.

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"Дещо з першого пакета оборонної допомоги, який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його – деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових", – заявив Кірбі.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому зазначив, що з міркувань безпеки не говоритиме, яке саме озброєння було доставлене. За його словами, швидкого постачання вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. На постачання іншого озброєння потрібно більше часу.

"Пентагон буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими постачаннями, які залишилися в попередньому пакеті", – сказав Кірбі.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський президент Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

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