Белый дом: Часть вооружения из предыдущего пакета помощи США уже на фронте

Джон Кирби отметил, что быстрой поставки в Украину удалось достичь благодаря размещению вооружения на складах в Европе

Джон Кирби (Фото: EPA)

США обеспечили передачу на позиции украинских военных часть вооружений из предыдущего оборонного пакета помощи, который был объявлен сразу после принятия соответствующего закона. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ.

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"Кое-что из первого пакета оборонной помощи, который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его – некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных", – заявил Кирби.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома отметил, что из соображений безопасности не будет говорить, какое именно вооружение было доставлено. По его словам, быстрой поставки удалось достичь благодаря размещению военной помощи заранее на складах в Европе. На поставку другого вооружения нужно больше времени.

"Пентагон буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно скорее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете", – сказал Кирби.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Позже его подписал американский президент Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

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