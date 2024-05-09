США: Україна працює над розв'язанням проблеми з людьми, найближчими тижнями анонсуємо ще допомогу

Метью Міллер (Скриншот з відео)

Українська влада вживає заходів щодо проблеми з людською силою (особовим складом) для Збройних Сил, зазначив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Посадовець анонсував оголошення нових пакетів допомоги Україні під час брифінгу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналістка запитала, на чому буде зосереджено основну увагу у підтримці, чи ситуація з людською силою України викликає занепокоєння і що США можуть зробити у цьому відношенні.

"Що стосується людської сили, то це питання, на яке Україна, звичайно, має відповісти сама. І ми бачили, як український уряд вживає заходів щодо розв'язання цього питання. Що ми можемо зробити як партнер України, то це продовжувати підтримувати їх у військовому плані та продовжувати підтримувати їхню економіку, і перш за все робити все можливе, щоб допомогти їм досягти такого положення, де вони зможуть стояти на своїх двох ногах", – пояснив Міллер.

Він зазначив, що США впроваджують низку політик для цього – почали використовуватися гроші, які були передані Україні у пакеті підтримки.

Міллер запевнив, що "найближчими тижнями" буде більше оголошень щодо допомоги Україні.

Читайте також: Рада збільшила штрафи за військові правопорушення – деталі

24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Офіційно не повідомлялося, що в пакеті є ATACMS, але напередодні CNN писало, що ці ракети там будуть, а президент Зеленський казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що у лютому президент Байден наказав надати Україні "значну кількість" ракет ATACMS. Вони увійшли в пакет допомоги, схвалений 12 березня.

За даними Reuters, ракети були вперше використані вранці 17 квітня та запущені по російському аеродрому в Криму. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна також використала ATACMS у ніч проти 24 квітня.

Читайте також: Німеччина купить для України три HIMARS у США – міністр оборони