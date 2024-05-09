США: Україна працює над розв'язанням проблеми з людьми, найближчими тижнями анонсуємо ще допомогу
Українська влада вживає заходів щодо проблеми з людською силою (особовим складом) для Збройних Сил, зазначив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Посадовець анонсував оголошення нових пакетів допомоги Україні під час брифінгу.
Журналістка запитала, на чому буде зосереджено основну увагу у підтримці, чи ситуація з людською силою України викликає занепокоєння і що США можуть зробити у цьому відношенні.
"Що стосується людської сили, то це питання, на яке Україна, звичайно, має відповісти сама. І ми бачили, як український уряд вживає заходів щодо розв'язання цього питання. Що ми можемо зробити як партнер України, то це продовжувати підтримувати їх у військовому плані та продовжувати підтримувати їхню економіку, і перш за все робити все можливе, щоб допомогти їм досягти такого положення, де вони зможуть стояти на своїх двох ногах", – пояснив Міллер.
Він зазначив, що США впроваджують низку політик для цього – почали використовуватися гроші, які були передані Україні у пакеті підтримки.
Міллер запевнив, що "найближчими тижнями" буде більше оголошень щодо допомоги Україні.
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- 24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Офіційно не повідомлялося, що в пакеті є ATACMS, але напередодні CNN писало, що ці ракети там будуть, а президент Зеленський казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.
- Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що у лютому президент Байден наказав надати Україні "значну кількість" ракет ATACMS. Вони увійшли в пакет допомоги, схвалений 12 березня.
- За даними Reuters, ракети були вперше використані вранці 17 квітня та запущені по російському аеродрому в Криму. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна також використала ATACMS у ніч проти 24 квітня.
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