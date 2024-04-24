Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію: інфографіка

Фото: Генштаб ЗСУ

Схвалений у середині квітня Верховною Радою та підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних.

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Обов'язки громадян України.

Загалом під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років мають носити з собою військово-облікові документи та пред'явити їх уповноваженим особам. Уточнити облікові дані можна через ЦНАП або е-кабінет.

Деталі – на фото нижче.

Фото: Міноборони

Заходи впливу за невиконання обов'язків.

У цьому підрозділі йдеться про відповідальність за ухилення від служби. У разі невиконання громадянином обов’язків щодо мобілізації, керівник ТЦК і СП звертається до органів у системі поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК і СП.

Фото: Міноборони

Відстрочення від призову на військову службу.

Нижче – перелік категорій осіб, яким може надатися відстрочення.

Також визначено, хто підлягає бронюванню від мобілізації.

Фото: Міноборони

Взяття на військовий облік і зняття з військового обліку.

Фото: Міноборони

Базова військова служба.

Замість строкової служби впроваджується базова військова служба терміном п'ять і три місяці у мирний та воєнний час відповідно. Українці віком до 24 років зможуть вибирати рік і період проходження базової служби.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Терміни військової служби та звільнення.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Військово-транспортний обов'язок.

Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (включно й водними) і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка.

Фото: Міноборони

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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