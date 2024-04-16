Зеленський підписав закон про мобілізацію: повний текст документа
16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про це стало відомо з картки законопроєкту №10449 на сайті парламенту.
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"Повернуто з підписом від президента України", — свідчить статус документа, через місяць після підписання президентом закон набуде чинності.
Раніше 16 квітня закон підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
- Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.
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