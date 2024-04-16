Зеленський підписав закон про мобілізацію: повний текст документа

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про це стало відомо з картки законопроєкту №10449 на сайті парламенту.

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"Повернуто з підписом від президента України", — свідчить статус документа, через місяць після підписання президентом закон набуде чинності.

Основні зміни (Інфографіка – LIGA ZAKON)

Раніше 16 квітня закон підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Хто підлягає бронюванню (Інфографіка – LIGA ZAKON)

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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