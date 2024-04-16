Закон про мобілізацію передали на підпис Зеленському

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Закон про мобілізацію направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це йдеться у картці закону №10449.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Його вже підписав голова парламенту Руслан Стефанчук.

Основна частина норм документа набирає чинності через місяць після підписання президентом.

Скриншот

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що після того, як закон набуде чинності, військовозобов'язаним протягом 60 днів слід буде оновити військово-облікові дані та мати при собі відповідні документи, виходячи на вулицю.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Читайте також: Міноборони: Оцифровано дані щодо потенційних призовників в усіх 24 областях та Києві