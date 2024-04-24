Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации: фото
Одобренный в середине апреля Верховной Радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Минобороны опубликовало перечень основных изменений в закон, касающихся как военных, так и гражданских.
Обязанности граждан Украины.
Во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы и предъявить его уполномоченным лицам. Уточнить учетные данные можно через ЦНАП или е-кабинет.
Детали – на фото ниже.
Меры действия за невыполнение обязанностей.
В этом разделе говорится об ответственности за уклонение от службы. В случае неисполнения гражданином обязанностей, руководитель ТЦК и СП обращается в органы в системе полиции по осуществлению административного задержания и доставке такого гражданина в ТЦК и СП.
Отсрочка от призыва на военную службу.
Ниже – перечень категорий лиц, которым может предоставиться отсрочка.
Также установлено, кто подлежит бронированию от мобилизации.
Взятие на военный учет и снятие с военного учета.
Базовая военная служба.
Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком пять и три месяца в мирное и военное время соответственно. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
Сроки военной службы и увольнения.
Военно-транспортная обязанность.
Военно-транспортная обязанность устанавливается в целях удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой. Это могут быть тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника.
- 11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.
- 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.
- Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.
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