Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации: фото

Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая

Фото: Генштаб ВСУ

Одобренный в середине апреля Верховной Радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Минобороны опубликовало перечень основных изменений в закон, касающихся как военных, так и гражданских.

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Обязанности граждан Украины.

Во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы и предъявить его уполномоченным лицам. Уточнить учетные данные можно через ЦНАП или е-кабинет.

Детали – на фото ниже.

Фото: Минобороны

Меры действия за невыполнение обязанностей.

В этом разделе говорится об ответственности за уклонение от службы. В случае неисполнения гражданином обязанностей, руководитель ТЦК и СП обращается в органы в системе полиции по осуществлению административного задержания и доставке такого гражданина в ТЦК и СП.

Фото: Минобороны

Отсрочка от призыва на военную службу.

Ниже – перечень категорий лиц, которым может предоставиться отсрочка.

Также установлено, кто подлежит бронированию от мобилизации.

Фото: Минобороны

Взятие на военный учет и снятие с военного учета.

Фото: Минобороны

Базовая военная служба.

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком пять и три месяца в мирное и военное время соответственно. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Сроки военной службы и увольнения.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Военно-транспортная обязанность.

Военно-транспортная обязанность устанавливается в целях удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой. Это могут быть тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника.

Фото: Минобороны

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

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