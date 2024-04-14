Минобороны: Оцифрованы данные о потенциальных призывниках во всех 24 областях и Киеве

Ведомство планирует перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина

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В целом государство сделало 23 млн запросов на обновление данных граждан. Оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию, во всех 24 областях и Киеве. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей.

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По его словам, оборонное ведомство перезапустило электронную систему "Оберіг", которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

"Оберіг" интегрирован с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и Судебной администрацией, отметил он.

В общей сложности сделано 23 млн запросов на обновление данных граждан, а на сегодняшний день во всех 24 областях и Киеве оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию, сообщил Гаврилюк.

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Чиновник отметил, что большинство областей успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения военно-врачебных комиссий.

Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, Минобороны планирует увеличить мощности команд территориальных центров комплектования и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина, пояснил он.

"Наша цель – обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса, предоставить возможность каждому гражданину реализовать свой долг защиты Родины", – подытожил Гаврилюк.

Чиновник сообщил, что и с середины мая начнется пересмотр лиц, признанных ранее ограниченно пригодными к военной службе.

11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы. Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

Вице-спикер Рады заявил, что президент "при положительном сценарии" подпишет закон о мобилизации в течение двух недель.

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