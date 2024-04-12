Міноборони: Реєстрація в електронному кабінеті військовозобов'язаних буде добровільною

Дмитро Лазуткін заявив, що це "просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон"

Фото: Генштаб ЗСУ

Реєстрація в електронному кабінеті військовозобов'язаних буде добровільною. Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив в ефірі Радіо Свобода.

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"Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. Наразі принаймні так", – сказав він.

За словами Лазуткіна, це зручно, оскільки "не треба буде приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, стояти у черзі".

"Тому ще раз наголошую: це просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон", – заявив речник Міноборони.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Президент Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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