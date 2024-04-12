Минобороны: Регистрация в электронном кабинете военнообязанных будет добровольной

Дмитрий Лазуткин заявил, что это "просто удобный сервис для людей, пользующихся интернетом и имеющих смартфон"

Фото: Генштаб ВСУ

Регистрация в электронном кабинете военнообязанных будет добровольной. Об этом пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил в эфире Радио Свобода.

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"Электронный кабинет создадут автоматически, но регистрироваться там человек сможет по желанию. Это не будет какой-то принудительной мерой, которая каким-то образом наказывается. По крайней мере пока так", – сказал он.

По словам Лазуткина, это удобно, поскольку "не нужно будет приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, стоять в очереди".

"Поэтому еще раз подчеркиваю: это просто удобный сервис для людей, которые пользуются интернетом и имеют смартфон", – заявил представитель Минобороны.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Президент Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

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