Віцеспікер Ради: Зеленський підпише закон про мобілізацію протягом двох тижнів

Олександр Корнієнко заявив, що перед підписанням закону Офіс президента перевірятиме його на відповідність до Конституції

Олександр Корнієнко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Заступник очільника Верховної Ради Олександр Корнієнко прогнозує, що президент Володимир Зеленський "при позитивному сценарії" підпише закон про мобілізацію протягом двох тижнів. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – сказав Корнієнко.

За його словами, наразі у парламенті не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – висловився Корнієнко.

Перед підписанням закону Офіс президента перевірятиме його на відповідність до Конституції, після чого його підпише Зеленський, пояснив перший віцеспікер Ради.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що після того, як закон про мобілізацію набуде чинності, військовозобов'язаним протягом 60 днів слід буде оновити військово-облікові дані та мати при собі відповідні документи, виходячи на вулицю.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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