Вице-спикер Рады: Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель

Александр Корниенко заявил, что перед подписанием закона Офис президента будет проверять его на соответствие Конституции

Александр Корниенко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко прогнозирует, что президент Владимир Зеленский "при положительном сценарии" подпишет закон о мобилизации в течение двух недель. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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"Оптимистически, за следующие две недели он будет опубликован и он вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые – через месяц", – сказал Корниенко.

По его словам, в настоящее время в парламенте не зарегистрировано никаких постановлений, которые блокировали бы подписание принятых изменений в закон о мобилизации.

"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", – высказался Корниенко.

Перед подписанием закона Офис президента будет проверять его в соответствии с Конституцией, после чего его подпишет Зеленский, пояснил первый вице-спикер Рады.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что после вступления в силу закона о мобилизации военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить военно-учетные данные и иметь при себе соответствующие документы, выходя на улицу.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

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