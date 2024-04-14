Повторні огляди обмежено придатних почнуться із середини травня – Міноборони

Ілюстративне фото: Depositphotos

Із середини травня почнеться переогляд осіб, визнаних раніше обмежено придатними до військової служби. Про це повідомив заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І із середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними", – заявив він.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон №10313, згідно з яким скасовується статус "обмежено придатний" – буде лише "придатний" або "не придатний" до служби.

Визнані обмежено придатними мають пройти повторний медичний огляд впродовж дев'яти місяців, йдеться у підписаному президентом документі.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Віцеспікер Ради заявив, що президент "за позитивного сценарію" підпише закон про мобілізацію протягом двох тижнів.

Читайте також: Міноборони: Реєстрація в електронному кабінеті військовозобов'язаних буде добровільною