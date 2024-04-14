Повторные осмотры ограниченно пригодных начнутся с середины мая – Минобороны

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С середины мая начнется повторный осмотр лиц, ранее признанных ограниченно пригодными к военной службе. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей.

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"Сейчас идет согласование изменений к 402 приказу. И с середины мая начнется повторный осмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными", – заявил он.

Президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон №10313, согласно которому упраздняется статус "ограниченно пригодный" – будет только "годен" или "не годен" к службе.

Признанные ограниченно пригодными должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение девяти месяцев, говорится в подписанном президентом документе.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству.

Вице-спикер Рады заявил, что президент "при положительном сценарии" подпишет закон о мобилизации в течение двух недель.

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