Додаткові ризики на передовій. У Міноборони пояснили, кому виплачуватимуть 70 000 грн

Наталія Калмикова пояснила, яка категорія військових може претендувати на доплати у 70 000 грн

Фото: Генштаб ЗСУ

Доплата у 70 000 грн надаватиметься військовослужбовцям за додаткові ризики на передовій, також це залежить від того, де людина проходить військову службу. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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На засіданні 12 квітня уряд затвердив додаткові виплати військовим, які "на нулі", у 70 000 гривень.

Таким чином, військові, які виконують бойові завдання на першій лінії, отримуватимуть зарплату – 20 000 – 25 000 грн, бойові – 100 000 грн і ще додатково 70 000 грн за кожні 30 днів на фронті.

Відповідаючи на запитання, чи підпадають під категорію цих виплат усі військовослужбовці, які воюють на передовій, Калмикова сказала: "Це залежить від того, де людина проходить службу".

За її словами, доплата у 70 000 грн надаються за додаткові ризики на передовій.

"Коли накопичуються у людини 30 днів служби на рівні до ротного опорного пункту, виплачуються додаткові 70 000 грн", – пояснила заступниця міністра оборони.

Рота займає опорний пункт 1-1,5 км по фронту і до 1 км в глибину, а взвод – до 400 м по фронту і до 300 м у глибину. Проміжки між ротними опорними пунктами можуть бути до 1000 м, а між опорними пунктами взводів – до 300 м.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, що передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Президент Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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