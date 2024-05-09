Рада збільшила штрафи за військові правопорушення – деталі
Верховна Рада на засіданні 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
"За" проголосували 256 парламентарів. За словами Железняка, багато негативних норм із законопроєкту прибрали. Перше читання документ пройшов 10 квітня.
Згідно з порівняльною таблицею редакція другого читання законопроєкту передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи:
→ у мирний час - від 3400 до 5100 грн;
→ якщо порушення відбувається повторно впродовж року – від 5100 до 8500 грн;
→ в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн.
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час встановлюватимуться такі штрафи:
→ від 5100 до 8500 грн для звичайних українців, від 17 000 до 25 500 грн – для посадових і юридичних осіб;
→ повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 грн для звичайних українців, від 25 500 до 34 000 грн – для посадових і юридичних осіб;
→ в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн для звичайних українців, від 34 000 до 51 000 грн – для посадових і юридичних осіб.
Нові положення наберуть чинності з наступного дня після публікації закону, який ще має підписати президент Володимир Зеленський.
- 2 квітня 2024 року Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, згідно з яким громадяни, визнані "обмежено придатними", мають пройти повторний медичний огляд.
- 6 квітня президент підписав закон про мобілізацію.
- 24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.
- З 4 травня набрав чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій. Згідно з нововведенням в Україні більше не існує статусу "обмежено придатного", замість цього є тільки "придатні" та "непридатні" до служби. Детальніше LIGA.net писала про це тут.
- 8 травня Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію в'язнів.
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