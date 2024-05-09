Рада збільшила штрафи за військові правопорушення – деталі

Верховна Рада (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Верховна Рада на засіданні 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 256 парламентарів. За словами Железняка, багато негативних норм із законопроєкту прибрали. Перше читання документ пройшов 10 квітня.

Згідно з порівняльною таблицею редакція другого читання законопроєкту передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи:

→ у мирний час - від 3400 до 5100 грн;

→ якщо порушення відбувається повторно впродовж року – від 5100 до 8500 грн;

→ в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час встановлюватимуться такі штрафи:

→ від 5100 до 8500 грн для звичайних українців, від 17 000 до 25 500 грн – для посадових і юридичних осіб;

→ повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 грн для звичайних українців, від 25 500 до 34 000 грн – для посадових і юридичних осіб;

→ в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн для звичайних українців, від 34 000 до 51 000 грн – для посадових і юридичних осіб.

Нові положення наберуть чинності з наступного дня після публікації закону, який ще має підписати президент Володимир Зеленський.

2 квітня 2024 року Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, згідно з яким громадяни, визнані "обмежено придатними", мають пройти повторний медичний огляд.

6 квітня президент підписав закон про мобілізацію.

24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.

З 4 травня набрав чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій. Згідно з нововведенням в Україні більше не існує статусу "обмежено придатного", замість цього є тільки "придатні" та "непридатні" до служби. Детальніше LIGA.net писала про це тут.

писала про це тут. 8 травня Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію в'язнів.

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