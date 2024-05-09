Рада увеличила штрафы за военные правонарушения – детали

Соответствующее решение было принято на заседании 9 мая

Верховная Рада (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Верховная Рада на заседании 9 мая приняла во втором чтении законопроект №10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 256 парламентариев. По словам Железняка, многие отрицательные нормы из законопроекта убрали. Первое чтение документ прошел 10 апреля.

Согласно сравнительной таблице редакция второго чтения законопроекта предусматривает, что за нарушение правил военного учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях) будут устанавливаться следующие штрафы:

→ в мирное время – от 3400 до 5100 грн;

→ если нарушение происходит повторно в течение года – от 5100 до 8500 грн;

→ в особый период – от 17 000 до 25 500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время будут устанавливаться следующие штрафы:

→ от 5100 до 8500 грн для обычных украинцев, от 17 000 до 25 500 грн – для должностных и юридических лиц;

→ повторно в течение года – от 8500 до 11 900 грн для обычных украинцев, от 25 500 до 34 000 грн – для должностных и юридических лиц;

→ в особый период – от 17 000 до 25 500 грн для обычных украинцев, от 34 000 до 51 000 грн – для должностных и юридических лиц.

Новые положения вступят в силу со следующего дня после публикации закона, который должен подписать президент Владимир Зеленский.

2 апреля 2024 года Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, согласно которому граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

6 апреля президент подписал закон о мобилизации.

24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации.

С 4 мая вступил в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий. Согласно нововведению в Украине больше не существует статуса "ограниченно пригодного", вместо этого есть только "пригодные" и "непригодные" к службе. Подробнее LIGA.net писала об этом здесь.

писала об этом здесь. 8 мая Рада приняла закон о добровольной мобилизации заключенных.

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