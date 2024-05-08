Рада приняла закон о добровольной мобилизации заключенных

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Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 8 мая, приняла закон о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных. Соответствующий законопроект №11079-1 во втором чтении и целом поддержали 279 народных депутатов.

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Законопроект был инициирован Министерством обороны и Генеральным штабом, его также поддержало Министерство юстиции.

Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда по механизму условно-досрочного освобождения.

Установлено обязательное условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет. Заключенные, которым осталось находиться в тюрьмах дольше и пожизненно осужденным будут отказывать сразу без права пересмотра.

Такая категория мобилизованных будет проходить службу в специальных подразделениях. Административное наблюдение за такими освобожденными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.

К законопроекту №11079-1, принятому в первом чтении 10 апреля, было подано около 500 правок. Из них учли около 80, в том числе запрет на условно-досрочное увольнение для военной службы для тех лиц, кто отбывает наказание за тяжкие коррупционные правонарушения, а также для лиц, занимавших особо ответственное положение.

Не могут быть мобилизованы заключенные за преступления:

→ против основ национальной безопасности Украины;

→ преднамеренное убийство двух или более человек, или сопряженное с изнасилованием;

→ сексуальное насилие;

→ имеющие судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1 (преступления против половой свободы), 258-258-6 (терроризм), частью четвертой статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (ДТП в состоянии опьянения со смертельным исходом), если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке;

→ те, кто посягал на жизнь правоохранителей;

→ те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения;

→ те, кто занимал особо ответственное положение вне зависимости от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.).

"Выстоять в условиях тотальной войны против противника с большим количеством ресурсов можно только консолидируя все силы. Этот законопроект о нашей борьбе и сохранении украинской государственности", – указала автор законопроекта Елена Шуляк (Слуга народа).