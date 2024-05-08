Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію в'язнів
Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 8 травня, ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. Відповідний законопроєкт №11079-1 у другому читанні та цілому підтримали 279 народних депутатів.
Законопроєкт був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримало Міністерство юстиції.
В'язні, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення.
Встановлена обов'язкова умова - до завершення терміну їхнього покарання має лишатися не більше трьох років. В‘язні, яким залишилося перебувати у в‘язницях довше і довічно засудженим відмовлятимуть одразу без права перегляду.
Така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.
До законопроєкту №11079-1, проголосованого у першому читання 10 квітня, було подано близько 500 правок. З них врахували близько 80, зокрема й заборону на умовно-дострокового звільнення заради військової служби для тих осіб, хто відбуває покарання за тяжкі корупційні правопорушення, а також для осіб, які займали особливо відповідальне становище.
Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:
→ проти основ національної безпеки України;
→ умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням;
→ сексуальне насильство;
→ ті, хто має судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152 – 156-1 (злочини проти статевої свободи), 258 – 258-6 (тероризм), частиною четвертою статті 286-1 Кримінального кодексу України (ДТП у стані сп'яніння зі смертельним наслідком), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;
→ ті, хто посягав на життя правоохоронців;
→ ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;
→ ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники й помічники тощо).
"Вистояти в умовах тотальної війни проти противника з більшою кількістю ресурсів можна тільки консолідуючи всі сили. Цей законопроєкт про нашу боротьбу і збереження української державності", – вказала авторка законопроєкту Олена Шуляк (Слуга народу).
- З 18 травня в Україні набирає чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує призовників, військовозобов’язаних і резервістів протягом 60 днів надати до ТЦК свої облікові дані.