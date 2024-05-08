Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію в'язнів

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Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 8 травня, ухвалила закон про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. Відповідний законопроєкт №11079-1 у другому читанні та цілому підтримали 279 народних депутатів.

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Законопроєкт був ініційований Міністерством оборони й Генеральним штабом, його також підтримало Міністерство юстиції.

В'язні, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення.

Встановлена обов'язкова умова - до завершення терміну їхнього покарання має лишатися не більше трьох років. В‘язні, яким залишилося перебувати у в‘язницях довше і довічно засудженим відмовлятимуть одразу без права перегляду.

Така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.

До законопроєкту №11079-1, проголосованого у першому читання 10 квітня, було подано близько 500 правок. З них врахували близько 80, зокрема й заборону на умовно-дострокового звільнення заради військової служби для тих осіб, хто відбуває покарання за тяжкі корупційні правопорушення, а також для осіб, які займали особливо відповідальне становище.

Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:

→ проти основ національної безпеки України;

→ умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням;

→ сексуальне насильство;

→ ті, хто має судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152 – 156-1 (злочини проти статевої свободи), 258 – 258-6 (тероризм), частиною четвертою статті 286-1 Кримінального кодексу України (ДТП у стані сп'яніння зі смертельним наслідком), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;

→ ті, хто посягав на життя правоохоронців;

→ ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

→ ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники й помічники тощо).

"Вистояти в умовах тотальної війни проти противника з більшою кількістю ресурсів можна тільки консолідуючи всі сили. Цей законопроєкт про нашу боротьбу і збереження української державності", – вказала авторка законопроєкту Олена Шуляк (Слуга народу).