Закон про мобілізацію опубліковано. Він набуде чинності з 18 травня

Закон про мобілізацію набуде чинності через місяць із дня, наступного за днем його опублікування

Військовий (Ілюстративне фото)

Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня – через місяць із дня, наступного за днем його опублікування. Про це повідомили в офіційному парламентському виданні "Голос України".

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"Цей закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування", – йдеться у документі.

Більшість норм закону набере чинності через місяць, решта норм набуватимуть чинності поступово.

Основні норми закону:

→ Залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).

→ Усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом мають з’явитися до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, щоб уточнити дані.

→ Чоловіки повинні мати й носити з собою військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

→ Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- та відеофіксацію.

→ Ухилянтів обмежуватимуть у праві керування авто.

→ Щоб продовжувати отримувати консульські послуги за кордоном, протягом 60 днів необхідно оновити персональні дані в ТЦК: дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

→ Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК. Після цього їм буде надано статус "придатного" або "непридатного".

→ Люди, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби. Це не стосується чинних військовослужбовців.

→ Замість строкової служби впроваджується базова військова служба терміном п'ять та три місяці у мирний та воєнний час відповідно. Українці віком до 24 років зможуть вибирати рік та період проходження базової служби.

→ Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах.

→ У разі укладення першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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