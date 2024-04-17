Закон о мобилизации опубликован. Он вступит в силу 18 мая

Закон о мобилизации вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования

Военный (Иллюстративное фото)

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая – через месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщили в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования", – говорится в документе.

Основные нормы закона:

→ Остается право на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не желает продлить службу).

→ Все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу закона должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом для уточнения данных.

→ Мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

→ При проверке документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может производить фото- и видеофиксацию.

→ Уклонистов будут ограничивать в праве управления авто.

→ Чтобы продолжать получать консульские услуги за границей, в течение 60 дней необходимо обновить персональные данные в ТЦК: дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

→ Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК. После этого им будет предоставлен статус "пригодного" или "непригодного".

→ Люди, которые получили II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе. Это не касается действующих военнослужащих.

→ Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком пять и три месяца в мирное и военное время соответственно. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

→ Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях.

→ При заключении первого контракта военнослужащие имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному кредиту.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль над уклонистами и поможет военному руководству.

Читайте также: Минобороны: Оцифрованы данные о потенциальных призывниках во всех 24 областях и Киеве