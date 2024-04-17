Закон о мобилизации опубликован. Он вступит в силу 18 мая
Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая – через месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщили в официальном парламентском издании "Голос Украины".
"Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования", – говорится в документе.
Основные нормы закона:
→ Остается право на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не желает продлить службу).
→ Все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу закона должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом для уточнения данных.
→ Мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
→ При проверке документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может производить фото- и видеофиксацию.
→ Уклонистов будут ограничивать в праве управления авто.
→ Чтобы продолжать получать консульские услуги за границей, в течение 60 дней необходимо обновить персональные данные в ТЦК: дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.
→ Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК. После этого им будет предоставлен статус "пригодного" или "непригодного".
→ Люди, которые получили II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе. Это не касается действующих военнослужащих.
→ Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком пять и три месяца в мирное и военное время соответственно. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
→ Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях.
→ При заключении первого контракта военнослужащие имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному кредиту.
- 11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.
- 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.
- Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль над уклонистами и поможет военному руководству.
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