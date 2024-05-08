Рада поддержала продление военного положения и общей мобилизации до августа
Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца – до 11 августа 2024 года. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании парламента, сообщил нардеп Ярослав Железняк (Голос).
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Законопроект №11234 поддержали 339 депутатов, №11235 – 336 депутатов.
Сначала президент готовит два указа, затем их подают на утверждение в Верховную Раду. Законопроекты сначала рассматривает Комитет по вопросам обороны, а затем проходит голосование в зале. В итоге президент подписывает законы об утверждении своего указа.
- Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине введены 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабной военной агрессией со стороны России.