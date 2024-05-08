Рада підтримала продовження воєнного стану й загальної мобілізації до серпня
Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на три місяці – до 11 серпня 2024 року. Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні парламенту, повідомив нардеп Ярослав Железняк (Голос).
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Законопроєкт №11234 підтримали 339 депутатів, №11235 – 336 депутатів.
Спочатку президент готує два укази, потім їх подають на затвердження до Верховної Ради. Законопроєкти спочатку розглядає Комітет з питань оборони, а потім відбувається голосування в залі. В підсумку президент підписує закони про затвердження свого указу.
- Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні запроваджені 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією з боку Росії.