США: Украина работает над решением проблемы с людьми, в ближайшие недели анонсируем помощь
Украинские власти принимают меры по проблеме с людской силой (личным составом) для Вооруженных Сил, отметил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Чиновник анонсировал объявление новых пакетов помощи Украине во время брифинга.
Журналистка спросила, на чем будет сосредоточено основное внимание в поддержке, вызывает ли ситуация с людской силой Украины беспокойство и что США могут сделать в этом отношении.
"Что касается людской силы, то это вопрос, на который Украина, конечно, должна ответить сама. И мы видели, как украинское правительство принимает меры по решению этого вопроса. Что мы можем сделать как партнер Украины, так это продолжать поддерживать их в военном плане и продолжать поддерживать их экономику, и прежде всего делать все возможное, чтобы помочь им достичь такого положения, где они смогут стоять на своих двух ногах ", – объяснил Миллер.
Он отметил, что США внедряет ряд политик для этого – начали использоваться деньги, которые были переданы Украине в пакете поддержки.
Миллер заверил, что "в ближайшие недели" будет больше объявлений о помощи Украине.
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- 24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд. Официально не сообщалось, что в пакете есть ATACMS, но накануне CNN писало, что эти ракеты там будут, а президент Зеленский говорил, что Украина и США окончательно достигли договоренностей по дальнобойным ракетам ATACMS.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что в феврале президент Байден приказал предоставить Украине "значительное количество" ракет ATACMS. Они вошли в пакет помощи, одобренный 12 марта.
- По данным Reuters, ракеты были впервые использованы утром 17 апреля и запущены по российскому аэродрому в Крыму. Голос Америки, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из США, сообщил, что Украина также использовала ATACMS в ночь на 24 апреля.
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