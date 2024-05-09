США: Украина работает над решением проблемы с людьми, в ближайшие недели анонсируем помощь

Мэтью Миллер (Скриншот с видео)

Украинские власти принимают меры по проблеме с людской силой (личным составом) для Вооруженных Сил, отметил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Чиновник анонсировал объявление новых пакетов помощи Украине во время брифинга.

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Журналистка спросила, на чем будет сосредоточено основное внимание в поддержке, вызывает ли ситуация с людской силой Украины беспокойство и что США могут сделать в этом отношении.

"Что касается людской силы, то это вопрос, на который Украина, конечно, должна ответить сама. И мы видели, как украинское правительство принимает меры по решению этого вопроса. Что мы можем сделать как партнер Украины, так это продолжать поддерживать их в военном плане и продолжать поддерживать их экономику, и прежде всего делать все возможное, чтобы помочь им достичь такого положения, где они смогут стоять на своих двух ногах ", – объяснил Миллер.

Он отметил, что США внедряет ряд политик для этого – начали использоваться деньги, которые были переданы Украине в пакете поддержки.

Миллер заверил, что "в ближайшие недели" будет больше объявлений о помощи Украине.

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24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд. Официально не сообщалось, что в пакете есть ATACMS, но накануне CNN писало, что эти ракеты там будут, а президент Зеленский говорил, что Украина и США окончательно достигли договоренностей по дальнобойным ракетам ATACMS.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что в феврале президент Байден приказал предоставить Украине "значительное количество" ракет ATACMS. Они вошли в пакет помощи, одобренный 12 марта.

По данным Reuters, ракеты были впервые использованы утром 17 апреля и запущены по российскому аэродрому в Крыму. Голос Америки, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из США, сообщил, что Украина также использовала ATACMS в ночь на 24 апреля.

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