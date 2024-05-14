Харьковское направление. Буданов: Оккупанты заблокированы, Силы обороны пытаются выбить их
В Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
"<...> Противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти, продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства. Ситуация не является какой-то катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции – это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того, чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет", – рассказал он.
По словам Буданова, в целом в Харьковской области продолжается активная фаза российской пограничной операции, в которой враг не имеет конкретных успехов.
В то же время он подчеркнул, что ситуация напряженная и может очень быстро меняться.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".
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