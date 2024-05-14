Харьковское направление. Буданов: Оккупанты заблокированы, Силы обороны пытаются выбить их

Начальник ГУР заявил, что ситуация напряженная и может изменяться в любой момент

Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"<...> Противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти, продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства. Ситуация не является какой-то катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции – это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того, чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет", – рассказал он.

По словам Буданова, в целом в Харьковской области продолжается активная фаза российской пограничной операции, в которой враг не имеет конкретных успехов.

В то же время он подчеркнул, что ситуация напряженная и может очень быстро меняться.

Карта: DeepState

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".

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