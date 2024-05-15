Підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців

У Генштабі зазначили, що переміщення відбулось задля уникнення втрат серед українських військ на тлі ударів і штурмів з боку росіян

Ілюстративне фото - Сили ТрО ЗСУ

Українські захисники відійшли на окремих ділянках фронту на Харківському напрямку, де з 10 травня точаться запеклі бої на тлі нової хвилі контрнаступальних дій росіян. Сили оборони змінили позиції в районах Вовчанська і Лук’янців, повідомив Генштаб ЗСУ.

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У зведенні військових йдеться, що на Харківському напрямку відбито 11 атак противника: на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ. Три боєзіткнення на момент публікації зведення о 23:20 14 травня ще тривали.

"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають", – повідомили у Генштабі.

Військові наголосили, що українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись, проводяться контратакувальні дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БпЛА Сил оборони.

Лук'янці і Вовчанськ на мапі DeepState

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь понад 30 000 окупантів.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.

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