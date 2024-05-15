Підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців
Українські захисники відійшли на окремих ділянках фронту на Харківському напрямку, де з 10 травня точаться запеклі бої на тлі нової хвилі контрнаступальних дій росіян. Сили оборони змінили позиції в районах Вовчанська і Лук’янців, повідомив Генштаб ЗСУ.
У зведенні військових йдеться, що на Харківському напрямку відбито 11 атак противника: на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ. Три боєзіткнення на момент публікації зведення о 23:20 14 травня ще тривали.
"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають", – повідомили у Генштабі.
Військові наголосили, що українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись, проводяться контратакувальні дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БпЛА Сил оборони.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь понад 30 000 окупантів.
- 14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.
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