Генштаб: Ворог хоче відтіснити Сили оборони біля Вовчанська, воїни прочісують околиці
Ворожі війська намагаються відтіснити Збройні Сили України в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, на Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Російська армія намагається потіснити українські підрозділи в районі Вовчанська.
Водночас українські військові дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю.
Військові повідомили, що росіяни повторно завдали авіаційних ударів у районах Липців і Малої Данилівки, а також використовували авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.
Раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що деякі піхотні групи Росії зайшли до Вовчанська та намагаються закріпитися у північній частині міста.
О 14:00 15 травня Генштаб повідомив про те, що Сили оборони частково вибили росіян із Вовчанська.
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- 10 травня почалася нова хвиля наступу росіян на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Ввечері 14 травня Генштаб повідомив, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців – задля уникнення втрат на тлі масованих обстрілів і штурмів з боку росіян.
- 15 травня у поліції повідомили, що російські війська займають позиції на вулицях Вовчанська – місцевих жителів закликають евакуюватися.
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