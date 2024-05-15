Генштаб: Ворог хоче відтіснити Сили оборони біля Вовчанська, воїни прочісують околиці

За даними Генштабу, українські військові дають відсіч, ведуть вогонь на ураження

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Ворожі війська намагаються відтіснити Збройні Сили України в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, на Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Російська армія намагається потіснити українські підрозділи в районі Вовчанська.

Водночас українські військові дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю.

Військові повідомили, що росіяни повторно завдали авіаційних ударів у районах Липців і Малої Данилівки, а також використовували авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.

Мапа: Deepstate

Раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що деякі піхотні групи Росії зайшли до Вовчанська та намагаються закріпитися у північній частині міста.

О 14:00 15 травня Генштаб повідомив про те, що Сили оборони частково вибили росіян із Вовчанська.

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10 травня почалася нова хвиля наступу росіян на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Ввечері 14 травня Генштаб повідомив, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців – задля уникнення втрат на тлі масованих обстрілів і штурмів з боку росіян.

15 травня у поліції повідомили, що російські війська займають позиції на вулицях Вовчанська – місцевих жителів закликають евакуюватися.

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