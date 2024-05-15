Генштаб: Враг хочет оттеснить Силы обороны возле Волчанска, воины прочесывают окрестности

По данным Генштаба, украинские военные дают отпор, ведут огонь на поражение

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Вражеские войска пытаются оттеснить Вооруженные Силы Украины в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Российская армия пытается потеснить украинские подразделения в районе Волчанска.

При этом украинские военные дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину.

Военные сообщили, что россияне повторно нанесли авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовали авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.

Карта: Deepstate

Ранее представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что некоторые пехотные группы России зашли в Волчанск и пытаются закрепиться в северной части города.

В 14:00 15 мая Генштаб сообщил о том, что Силы обороны частично выбили россиян из Волчанска.

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10 мая началась новая волна наступления россиян в Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Вечером 14 мая Генштаб сообщил, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев – во избежание потерь на фоне массированных обстрелов и штурмов со стороны россиян.

15 мая в полиции сообщили, что российские войска занимают позиции на улицах Волчанска – местных жителей призывают эвакуироваться.

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