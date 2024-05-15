Украинские силы частично выбили российскую пехоту, прорвавшуюся в Волчанск
Силы обороны частично выбили россиян из Волчанска. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 14:00 15 мая.
Военные сообщили, что украинские бойцы отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта. Сейчас продолжаются оборонные действия в северных и северо-западных окрестностях.
В течение суток на Харьковском направлении зафиксировано три боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцев, вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка, сообщили в Генштабе.
Ранее спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что некоторые пехотные группы России зашли в Волчанск и пытаются закрепиться в северной части города.
- 10 мая началась новая волна наступления россиян на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Вечером 14 мая Генштаб сообщил, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев – для избежания потерь на фоне массированных обстрелов и штурмов со стороны россиян.
- 15 мая в полиции сообщили, что российские войска занимают позиции на улицах Волчанска – местных жителей призывают эвакуироваться.
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