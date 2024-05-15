Украинские силы частично выбили российскую пехоту, прорвавшуюся в Волчанск

Некоторые пехотные группы армии РФ смогли прорваться в Волчанск, однако по состоянию на 14:00, по данным Генштаба, они уже частично выбиты

Иллюстративное фото - Генштаб

Силы обороны частично выбили россиян из Волчанска. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 14:00 15 мая.

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Военные сообщили, что украинские бойцы отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта. Сейчас продолжаются оборонные действия в северных и северо-западных окрестностях.

В течение суток на Харьковском направлении зафиксировано три боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцев, вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка, сообщили в Генштабе.

Ранее спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что некоторые пехотные группы России зашли в Волчанск и пытаются закрепиться в северной части города.

Карта – DeepState

10 мая началась новая волна наступления россиян на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Вечером 14 мая Генштаб сообщил, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев – для избежания потерь на фоне массированных обстрелов и штурмов со стороны россиян.

15 мая в полиции сообщили, что российские войска занимают позиции на улицах Волчанска – местных жителей призывают эвакуироваться.

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