Минобороны: Пехотные группы оккупантов зашли в Волчанск. Ситуация непростая

В Минобороны отметили, что украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против врага

Российский военный (Фото: EPA)

Пехотные группы России зашли в Волчанск Харьковской области и пытаются закрепиться в северной части города, продолжаются бои. Пока враг пытается растянуть фронт. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Лузуткин отметил, что российская армия пытается зайти в Волчанск небольшими пехотными группами.

"Наша задача – уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться", – подчеркнул спикер.

По его словам, украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против врага. В частности, когда российская армия техникой подвозит пехоту.

Он отметил, что на направление подтянуты резервы и эффективные и боеспособные подразделения сейчас возле города и удерживают направление.

"Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли", – констатировал Лазуткин.

Как отметил спикер Минобороны, сегодня главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому.

По его словам, Сырский находится в боевых бригадах, а направлением сейчас руководит бригадный генерал Михаил Драпатий.

"Понятное дело, что ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно задача наша — уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. Оккупанты погибают на подходах к Волчанску, в его окрестностях и в самом городе тоже", – добавил спикер.

13 мая стало известно о том, что в оперативно-тактической группировке войск "Харьков" заменили командующего в первые дни наступления российских войск на Харьковскую область. По данным собеседников LIGA.net, такое решение было обусловлено необходимостью в усилении эффективности войск на направлении.

Ранее 15 мая главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский сообщил о том, что российские войска занимают позиции на улицах приграничного Волчанска Харьковской области – местных жителей призывают эвакуироваться.

В комментарии для LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что на отдельных участках Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни украинских военнослужащих были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции.

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