Харьковщина. Генштаб: РФ приостановила наступление – пробует закрепиться на взятых рубежах

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Враг не проводил активных наступательных действий с начала суток 15 мая, однако пытается закрепиться на захваченных территориях и перегруппироваться. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, Силы обороны прочесывают городскую застройку Волчанска, держа на огневом контроле места сосредоточения российской живой силы и техники, а также возможные места вражеских позиций.

Карта: Deepstate

На севере города украинские военные пытаются не допустить накопления российских сил и средств. В Генштабе отметили, что там разведка выявляет отдельные группы российских военных и места развертывания их артиллерии, по которым наносят огневое поражение.

Также военные отметили, что с 10 мая, когда враг начал наступление на Харьковском направлении, его потери в живой силе составляют 615 убитыми и ранеными.

Кроме того, удалось уничтожить или повредить 98 единиц российского вооружения и военной техники, отметили в Генштабе.

Ситуация на Харьковском направлении по состоянию на 15 мая (Карта: Deepstate)

Ранее 15 мая главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский сообщил о том, что российские войска занимают позиции на улицах приграничного Волчанска Харьковской области – местных жителей призывают эвакуироваться.

В комментарии для LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что на отдельных участках Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни украинских военнослужащих были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции.

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