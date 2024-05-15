Харьковщина. Генштаб: РФ приостановила наступление – пробует закрепиться на взятых рубежах
Враг не проводил активных наступательных действий с начала суток 15 мая, однако пытается закрепиться на захваченных территориях и перегруппироваться. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По данным Генштаба, Силы обороны прочесывают городскую застройку Волчанска, держа на огневом контроле места сосредоточения российской живой силы и техники, а также возможные места вражеских позиций.
На севере города украинские военные пытаются не допустить накопления российских сил и средств. В Генштабе отметили, что там разведка выявляет отдельные группы российских военных и места развертывания их артиллерии, по которым наносят огневое поражение.
Также военные отметили, что с 10 мая, когда враг начал наступление на Харьковском направлении, его потери в живой силе составляют 615 убитыми и ранеными.
Кроме того, удалось уничтожить или повредить 98 единиц российского вооружения и военной техники, отметили в Генштабе.
Ранее 15 мая главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский сообщил о том, что российские войска занимают позиции на улицах приграничного Волчанска Харьковской области – местных жителей призывают эвакуироваться.
В комментарии для LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что на отдельных участках Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни украинских военнослужащих были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции.
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