Харківщина. Генштаб: Росія призупинила наступ – намагається закріпитися на захоплених рубежах

Харківська область. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Ворог не проводив активних наступальних дій з початку доби 15 травня, проте намагається закріпитися на захоплених територіях та перегрупуватися. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними Генштабу, Сили оборони прочісують міську забудову Вовчанська, тримаючи на вогневому контролі місця зосередження російської живої сили та техніки, а також можливі місця ворожих позицій.

Мапа: Deepstate

На півночі міста українські військові намагаються не допустити накопичення російських сил і засобів. У Генштабі зазначили, що там розвідка виявляє окремі групи російських військових та місця розгортання їхньої артилерії, по яких завдають вогневе ураження.

Також військові зазначили, що з 10 травня, коли ворог почав наступ на Харківському напрямку, його втрати в живій силі становлять 615 убитими та пораненими.

Крім того, вдалося знищити або пошкодити 98 одиниць російського озброєння та військової техніки, зазначили в Генштабі.

Ситуація на Харківському напрямку станом на 15 травня (Мапа: Deepstate)

Раніше 15 травня головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський повідомив про те, що російські війська займають позиції на вулицях прикордонного Вовчанська Харківської області – місцевих жителів закликають евакуюватися.

У коментарі для LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що на окремих ділянках Лук'янців та Вовчанська задля збереження життя українських військовослужбовців були здійснені маневри й підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами за новими напрямками, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.

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