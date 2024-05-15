Харківщина. Генштаб: Росія призупинила наступ – намагається закріпитися на захоплених рубежах
Ворог не проводив активних наступальних дій з початку доби 15 травня, проте намагається закріпитися на захоплених територіях та перегрупуватися. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За даними Генштабу, Сили оборони прочісують міську забудову Вовчанська, тримаючи на вогневому контролі місця зосередження російської живої сили та техніки, а також можливі місця ворожих позицій.
На півночі міста українські військові намагаються не допустити накопичення російських сил і засобів. У Генштабі зазначили, що там розвідка виявляє окремі групи російських військових та місця розгортання їхньої артилерії, по яких завдають вогневе ураження.
Також військові зазначили, що з 10 травня, коли ворог почав наступ на Харківському напрямку, його втрати в живій силі становлять 615 убитими та пораненими.
Крім того, вдалося знищити або пошкодити 98 одиниць російського озброєння та військової техніки, зазначили в Генштабі.
Раніше 15 травня головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський повідомив про те, що російські війська займають позиції на вулицях прикордонного Вовчанська Харківської області – місцевих жителів закликають евакуюватися.
У коментарі для LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що на окремих ділянках Лук'янців та Вовчанська задля збереження життя українських військовослужбовців були здійснені маневри й підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.
- 13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами за новими напрямками, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.
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