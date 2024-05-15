Міноборони: Піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська. Ситуація непроста

У Міноборони наголосили, що українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти ворога

Російський військовий (Фото: EPA)

Піхотні групи Росії зайшли до Вовчанська Харківської області та намагаються закріпитися у північній частині міста, тривають бої. Наразі ворог намагається розтягнути фронт. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Лузуткін зазначив, що російська армія намагається зайти у Вовчанськ невеличкими піхотними групами.

"Наше завдання – знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися", – наголосив речник.

За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти ворога. Зокрема, коли російська армія технікою підвозить піхоту.

Він наголосив, що на напрямок підтягнуто резерви й ефективні та боєздатні підрозділи зараз біля міста й утримують напрямок.

"Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли", – констатував Лазуткін.

Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському.

За його словами, Сирський перебуває у бойових бригадах, а напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.

"Ясна річ, що ситуація непроста, що напруження залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно завдання наше — знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж", – додав речник.

13 травня стало відомо про те, що в оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків" замінили командувача у перші дні наступу російських військ на Харківську область. За даними співрозмовників LIGA.net, таке рішення було зумовлене потребою у посиленні ефективності військ на напрямку.

Раніше 15 травня головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський повідомив про те, що російські війська займають позиції на вулицях прикордонного Вовчанська Харківської області – місцевих жителів закликають евакуюватися.

У коментарі для LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що на окремих ділянках Лук'янців та Вовчанська задля збереження життя українських військовослужбовців були здійснені маневри й підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції.

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