Українські сили частково вибили російську піхоту, що прорвалась до Вовчанська

Деякі піхотні групи армії РФ змогли прорватися до Вовчанська, проте станом на 14:00, за даними Генштабу, їх вже частково вибито

Ілюстративне фото - Генштаб

Сили оборони частково вибили росіян із Вовчанська. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 14:00 15 травня.

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Військові повідомили, що українські бійці відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту. Наразі тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

Протягом доби на Харківському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців, ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка, повідомили у Генштабі.

Раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що деякі піхотні групи Росії зайшли до Вовчанська та намагаються закріпитися у північній частині міста.

Карта – DeepState

10 травня почалася нова хвиля наступу росіян на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Ввечері 14 травня Генштаб повідомив, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців – задля уникнення втрат на тлі масованих обстрілів і штурмів з боку росіян.

15 травня у поліції повідомили, що російські війська займають позиції на вулицях Вовчанська – місцевих жителів закликають евакуюватися.

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