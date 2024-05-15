Українські сили частково вибили російську піхоту, що прорвалась до Вовчанська
Сили оборони частково вибили росіян із Вовчанська. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 14:00 15 травня.
Військові повідомили, що українські бійці відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту. Наразі тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.
Протягом доби на Харківському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців, ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка, повідомили у Генштабі.
Раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що деякі піхотні групи Росії зайшли до Вовчанська та намагаються закріпитися у північній частині міста.
- 10 травня почалася нова хвиля наступу росіян на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Ввечері 14 травня Генштаб повідомив, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців – задля уникнення втрат на тлі масованих обстрілів і штурмів з боку росіян.
- 15 травня у поліції повідомили, що російські війська займають позиції на вулицях Вовчанська – місцевих жителів закликають евакуюватися.
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