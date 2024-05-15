Міжнародні заходи за участі Зеленського перенесуть через наступ росіян

Таке рішення президент ухвалив через наступ ворога на Харківщині, який провокує загострення на фронті

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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"Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння", – йдеться у повідомлені.

Раніше іспанське видання EFE з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований на 17 травня. За даними дипломатичних джерел, поїздка українського президента, яка також передбачала Португалію, була скасована через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

В ОП зазначили, що глава держави провів щоденний селектор стосовно ситуації на Харківському напрямку й забезпечення Сил оборони. З доповіддю виступав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

На місці працюють командувачі Державної прикордонної служби, Нацгвардії та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення "на основі вичерпної інформації".

"Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію", – заявили в ОП.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь понад 30 000 окупантів.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.

Ввечері 14 травня у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

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