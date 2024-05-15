Нацгвардія: Біля Вовчанська та Лук'янців – бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції

Руслан Музичук заявив LIGA.net, що підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам закріпитись

Фото: Нацгвардія

В районах Лук’янців та Вовчанська на Харківському напрямку тривають бої, російські окупаційні війська намагаються здобути тактичну перевагу. Про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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"Противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування. Зокрема задля зайняття більш вигідних позицій на місцевості. Підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам закріпитись. Контратакують, завдають ударів з артилерії та залучають також підрозділи БпЛА", – повідомив він.

Бійці спецпідрозділу Нацгвардії "Омега" відмічають, що останні кілька днів противник залучає групи піхоти, завданням яких є закріпитися біля населених пунктів на півночі Харківщини.

Також окупанти пробують завозити свій особовий склад та БК на малогабаритній автомобільній техніці. За минулу добу нацгвардійці знищили один багі та два склади окупантів.

"Також працюють снайпери "Омеги" з метою завдання втрат противнику на околицях населених пунктів Глибоке, Лук'янці", – заявив Музичук.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь понад 30 000 окупантів.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.

Ввечері 14 травня у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

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