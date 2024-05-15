Нацгвардия: Возле Волчанска и Лукьянцев – бои, враг пытается занять выгодные позиции

Руслан Музычук заявил LIGA.net, что подразделения Сил обороны не дают российским оккупантам закрепиться

Фото: Нацгвардия

В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковском направлении продолжаются бои, российские оккупационные войска пытаются получить тактическое преимущество. Об этом LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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"Противник своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения. В частности, для занятия более выгодных позиций на местности. Подразделения Сил обороны не дают российским оккупантам закрепиться. Контрактуют, наносят удары из артиллерии и привлекают также подразделения БпЛА", – сообщил он.

Бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" отмечают, что последние несколько дней противник привлекает группы пехоты, задача которых – закрепиться возле населенных пунктов на севере Харьковской области.

Также оккупанты пробуют завозить свой личный состав и БК на малогабаритной автомобильной технике. За прошедшие сутки нацгвардейцы уничтожили один багги и два состава оккупантов.

"Также работают снайперы "Омеги" с целью нанесения потерь противнику в окрестностях населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы", – заявил Музычук.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют более 30 000 оккупантов.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.

Вечером 14 мая в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

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