Россия скоро начнет новую атаку. На этот раз: в направлении Сумской области – Буданов
Вооруженные Силы Украины смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней, но ожидается, что армия России будет атаковать Сумскую область. Об этом заявил в интервью The New York Times начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
По оценкам Буданова, украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но он ожидает, что Россия начнет новое наступление дальше к северу от Харькова, в Сумской области.
Глава ГУР также ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска сделают решительное наступление в направлении Сум.
В то же время Павел Величко, украинский офицер, который действует вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.
"Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности", – сказал он.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 13 мая глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация тяжелая, но украинские военные отражают все атаки врага.
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