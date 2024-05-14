Россия скоро начнет новую атаку. На этот раз: в направлении Сумской области – Буданов

Глава ГУР ожидает, что атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Вооруженные Силы Украины смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней, но ожидается, что армия России будет атаковать Сумскую область. Об этом заявил в интервью The New York Times начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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По оценкам Буданова, украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но он ожидает, что Россия начнет новое наступление дальше к северу от Харькова, в Сумской области.

Глава ГУР также ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска сделают решительное наступление в направлении Сум.

В то же время Павел Величко, украинский офицер, который действует вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.

"Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности", – сказал он.

Карта: Deepstate

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация тяжелая, но украинские военные отражают все атаки врага.

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