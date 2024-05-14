Росія скоро почне нову атаку. Цього разу: в напрямку Сумської області – Буданов
Збройні Сили України зможуть укріпити свої позиції і стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів, але очікується, що армія Росії атакуватиме Сумську область. Про це заявив у інтерв'ю The New York Times начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
За оцінками Буданова, українські сили зможуть укріпити свої позиції і стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, в Сумській області.
Голова ГУР також очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська зроблять рішучий наступ у напрямку Сум.
Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону в Сумській області, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.
"Я уявлення не маю, чи має це якесь значення, тому що ці місця і так часто зазнавали обстрілів. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності", – сказав він.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 13 травня очільник Харківської ОВА Синєгубов заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами на нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.
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