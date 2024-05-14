Росія скоро почне нову атаку. Цього разу: в напрямку Сумської області – Буданов

Голова ГУР очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Збройні Сили України зможуть укріпити свої позиції і стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів, але очікується, що армія Росії атакуватиме Сумську область. Про це заявив у інтерв'ю The New York Times начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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За оцінками Буданова, українські сили зможуть укріпити свої позиції і стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, в Сумській області.

Голова ГУР також очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська зроблять рішучий наступ у напрямку Сум.

Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону в Сумській області, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.

"Я уявлення не маю, чи має це якесь значення, тому що ці місця і так часто зазнавали обстрілів. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності", – сказав він.

Мапа: Deepstate

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня очільник Харківської ОВА Синєгубов заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами на нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.

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