Международные мероприятия с участием Зеленского перенесут из-за наступления россиян
Президент Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание", – говорится в сообщении.
Ранее испанское издание EFE со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский отменил свой визит в Испанию, запланированный на 17 мая. По данным дипломатических источников, поездка украинского президента, которая предусматривала также Португалию, была отменена из-за сложной ситуации на фронте, где оккупационные войска пошли в наступление на севере Харьковской области.
В ОП отметили, что глава государства провел ежедневный селектор о ситуации на Харьковском направлении и обеспечению Сил обороны. С докладом выступал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.
На месте работают командующие Государственной пограничной службы, Нацгвардии и непосредственно главком Александр Сырский, принимающий все решения "на основе исчерпывающей информации".
"Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – ГУР и СВР – видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации", – заявили в ОП.
- В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют более 30 000 оккупантов.
- 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.
- Вечером 14 мая в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.
Читайте также: Нацгвардия: Возле Волчанска и Лукьянцев – бои, враг пытается занять выгодные позиции