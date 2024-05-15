Международные мероприятия с участием Зеленского перенесут из-за наступления россиян

Такое решение президент принял из-за наступления врага в Харьковской области, которое провоцирует обострение на фронте

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание", – говорится в сообщении.

Ранее испанское издание EFE со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский отменил свой визит в Испанию, запланированный на 17 мая. По данным дипломатических источников, поездка украинского президента, которая предусматривала также Португалию, была отменена из-за сложной ситуации на фронте, где оккупационные войска пошли в наступление на севере Харьковской области.

В ОП отметили, что глава государства провел ежедневный селектор о ситуации на Харьковском направлении и обеспечению Сил обороны. С докладом выступал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

На месте работают командующие Государственной пограничной службы, Нацгвардии и непосредственно главком Александр Сырский, принимающий все решения "на основе исчерпывающей информации".

"Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – ГУР и СВР – видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации", – заявили в ОП.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют более 30 000 оккупантов.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.

Вечером 14 мая в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

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