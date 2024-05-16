Харківщина. З початку доби відбито чотири атаки росіян, уже евакуйовано 8779 людей

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 людей. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

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Українські захисники відбили атаки окупантів на напрямках Пильна – Липці, Лук'янці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця, повідомив він.

Мапа: Deepstate

Триває евакуація в області. На цей час з Чугуївського району евакуювали 2319 місцевих мешканців, з Харківського - 3834, з Богодухівського – 103 і 2533 людей евакуювали волонтери, зазначив Синєгубов.

Загалом уже евакуйовано 8779 людей.

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У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста.

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